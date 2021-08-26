Россия возобновит полёты в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Россия с 27 августа возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей, приостановленное из-за пандемии. Также увеличивается число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Таджикистан, Киргизию и на Кипр, сообщает РИА Новости.
Что касается российских авиакомпаний, то они пока
Регулярное и чартерное сообщение было прекращено Россией с 27 марта прошлого года из-за пандемии коронавируса. Постепенное возобновление перелётов началось с августа 2020 года. На сегодня открыты перелёты в несколько десятков стран, у каждой — свои правила въезда.
Ранее сообщалось, что Россия продлевает ограничение авиасообщения с Танзанией по 2 сентября включительно. Авиасообщение с этой страной было приостановлено 15 апреля из-за опасной для здоровья туристов эпидемиологической ситуации.