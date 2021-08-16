Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией

Россия продлевает ограничение авиасообщения с Танзанией по 2 сентября включительно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на федеральный оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.

Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учётом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране, — говорится в сообщении.

Авиасообщение с этой страной было приостановлено 15 апреля из-за опасной для здоровья туристов эпидемиологической ситуации. Россияне могли заразиться коронавирусом во время отдыха. Позже эти ограничения несколько раз продлевались.

Ранее правительство России разрешило въезд в страну через аэропорты гражданам Бахрейна, Доминиканской Республики и Молдавии. 9 августа было возобновлено авиасообщение с курортами Египта — Хyргадой и Шарм-эш-Шейхом.