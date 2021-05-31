Россия возобновит авиасообщение с восемью странами с 10 июня

Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Возобновлению два раза в неделю
Кроме того, с 10 июня увеличится число авиарейсов по маршруту Москва — Минск. Они будут отправляться до десяти раз в неделю.
Ранее стало известно, что авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться летом текущего года. По данным специалистов Ассоциации туроператоров России (АТОР), россияне смогут полететь на египетские курорты в конце июня. Предполагается, что объём перевозки на курорты Египта будет разным: в Хургаду будут без ограничений летать регулярные и чартерные рейсы, а в Шарм-эш-Шейх — до 12 рейсов в неделю.