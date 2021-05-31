Россия возобновит авиасообщение с восемью странами с 10 июня

https://static.news.ru/photo/c43a11b4-c24f-11eb-b8f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Возобновлению два раза в неделю подлежат рейсы Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Порт-Луи, Москва — Рабат и Москва — Загреб. Один раз в неделю пассажиры будут летать по маршрутам Москва — Бейрут и Москва — Люксембург. Чартер по маршруту Москва — Тирана также станет летать один раз в неделю.

Кроме того, с 10 июня увеличится число авиарейсов по маршруту Москва — Минск. Они будут отправляться до десяти раз в неделю.

Ранее стало известно, что авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться летом текущего года. По данным специалистов Ассоциации туроператоров России (АТОР), россияне смогут полететь на египетские курорты в конце июня. Предполагается, что объём перевозки на курорты Египта будет разным: в Хургаду будут без ограничений летать регулярные и чартерные рейсы, а в Шарм-эш-Шейх — до 12 рейсов в неделю.