Россия сняла ограничения на въезд граждан в ДНР и ЛНР

Фото Александр Гальперин/РИА Новости

Российские власти приняли решение об отмене ограничений на въезд граждан РФ на территорию Луганской и Донецкой народных республик с 16 мая. Россиянам также откроют беспрепятственный доступ в Армению и Киргизию, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на выезд граждан России на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее Швейцария объявила об отмене со второго мая всех ограничительных мер на въезд в страну, которые были установлены из-за распространения коронавирусной инфекции. Въезд иностранцев будет осуществляться в рамках обычных правил.

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) с 19 апреля отменили запрет на выезд за границу граждан, не сделавших прививку от коронавируса. Такое решение было принято на фоне снижения заболеваемости. При этом необходимость сдачи ПЦР-теста сохраняется.