Россия распространила в СБ ООН письмо об обстрелах Донбасса

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо об обстрелах украинскими войсками жилых кварталов Донецка, сообщил в своем Telegram-канал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что эта тема обязательно будет поднята Москвой в ходе предстоящего заседания СБ.

В рамках подготовки к запрошенному нами заседанию СБ по поставкам западного оружия на Украину 8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации «Справедливая Защита», касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ, — написал Полянский.

Он подчеркнул, что особый акцент в документе сделан на обстрелах, произошедших на текущей неделе. Зампостпреда добавил, что у России есть много другой информации, которую «нашим бывшим западным партнерам услышать будет неприятно, но придется».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря на тему поставок западного оружия Украине из-за распространившейся контрабанды. По его словам, предназначенное Украине западное оружие все чаще оказывается в руках бандитов и террористов. В частности, им уже завладели преступники в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.