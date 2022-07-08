Россия проведёт встречу СБ ООН по теме «нацизма и фашизма на Украине» Полянский: Россия проведёт встречу СБ ООН по теме «нацизма и фашизма на Украине»

Фото: Twitter

Россия 11 июля проведёт неофициальную встречу Совбеза ООН по теме «нацизма и фашизма на Украине». Об этом в своём Telegram-канале написал первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. Мероприятие начнётся в 22:00 и пройдёт по так называемой «формуле Арриа», в рамках которой сторон могут откровенно обмениваться мнениями, в том числе привлекая дополнительно приглашённых лиц.

Это — наш ответ тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине — денацификацию и утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы, — написал Полянский.

Он пообещал, что докладчики с российской стороны «дадут как исторической обзор украинского нацизма, так и его нынешнее состояние». Имена докладчиков он приводить не стал. По его словам, словесные доводы Россия намерена подтвердить фото- и видеоаргументами.

Ранее Полянский заявлял о том, что власти Украины намеренно хранят вооружения, получаемые от Запада, в центрах городов и используют мирное население в качестве живого щита.