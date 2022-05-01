Россия превращает ООН в союзника Гуманитарные коридоры стали точкой взаимного соприкосновения

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Из подземелий «Азовстали» и расположенных в промышленной зоне жилых домов постепенно стали выходить узники подвалов и катакомб. Сначала семья из трёх человек, затем ещё двадцать пять человек с детьми, потом ещё двадцать один спасённый от неминуемого голода и лишений. Тонкий ручеёк выходящих из чрева промзоны гражданских лиц пока ещё не превратился в реку спасающихся. Тем более что до сих пор нет ясности относительно числа тех, кто не стрелял и не пытал, но оказался в роли заложников боевиков. По последним данным, их может быть в районе трёхсот. Так во всяком случае заявил один из вышедших на белый свет. Но если судить по числу изначально подогнанных автобусов для эвакуации, то вполне можно говорить о том, что все причастные к формированию действующих гуманитарных коридоров предполагали вывезти в безопасные регионы не менее шестисот заложников.

Говоря «все причастные», мы, конечно, имеем ввиду принимающих участие в осуществлении нынешнего этапа вывода людей из катакомб и подвалов представителей гуманитарных подразделений ООН и Красного Креста.

Собственно, ещё в ходе своей беседы с прибывшим в Москву Антониу Гутерришем Владимир Путин терпеливо разъяснил высокопоставленному визитёру ситуацию с гуманитарными коридорами в Мариуполе. Напомнил, что неоднократно объявлялись часы полной тишины, позволявшие выйти не только гражданским заложникам, но и боевикам. Правда, с белым флагом и повешенным на левое плечо автоматом без магазина. Однако засевшие в катакомбах боевики нацбата, осознающие тяжесть своих прегрешений и апеллирующие ради собственного спасения ко всему мировому сообществу, всячески препятствовали выходу семей с детьми. Надеясь в конце концов вырваться вместе с ними, за их спинами.

Встреча с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем kremlin.ru

В результате Россия продемонстрировала, что ей нечего скрывать в освобожденном Мариуполе, и сотрудники ООН получили шанс подключиться к разрешению возникшей коллизии. Это был вдвойне символический жест после того, как работавшие в регионе сотрудники ОБСЕ были открыто обвинены в саботаже и передаче украинским спецслужбам собранных ими сведений конфиденциального порядка. Более того, сотрудники из числа местных, что обслуживали миссию, были задержаны и даже, как сообщается, дали признательные показания. Выяснилось, что даже не подлежащие никаким проверкам автомобили с эмблемами ОБСЕ использовались для целей, далёких от миротворчества и объективного наблюдения за ситуацией.

И на таком фоне полное доверие к ооновским сотрудникам смотрится особенно выигрышно. Понятно, что привлечение представителей ООН уже сыграло свою крайне позитивную роль. И дело не только в том, что вопреки заявлениям американского Госдепа они увидели, что Мариуполь не только освобождён, но постепенно возвращается к обыденной мирной жизни. Боевикам нацбата уже труднее торговаться, стараясь спасти свои жизни ценою удержания ни в чём не повинных людей. Приходится понемногу ослаблять свою игру чужими судьбами, не переставая апеллировать хоть к Эрдогану, хоть к Гутерришу.

С другой стороны, для нас важно, чтобы международные посланники видели, насколько уважительно и даже бережно российские военные принимают спасшихся из ада, как оперативно оказывают им медицинскую помощь. Да, выходящие проходят фильтры и проверки, но это ни в коем случае не ущемляет их прав.

Так что сотрудничество с ООН явно нанесёт удар сразу по нескольким фейкам, распространяемым из Киева. А главное, приблизит разрешение проблемы «Азовстали».