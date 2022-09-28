Софья Панарина

Россия предостерегла США и Британию от приближающих к «опасной черте» шагов Глава делегации РФ в Вене: Россия предостерегает США и Британию от опрометчивых шагов по ситуации в Украине

28 сентября 2022 в 20:26

Фото: РИА Новости

Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе