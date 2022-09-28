Россия предостерегает США и Британию от опрометчивых шагов, которые могут приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, поддержка Киева странами Запада приравнивается к фактическому участию в конфликте, передает РИА Новости.
Модернизируя собственный ядерный потенциал, Вашингтон поощряет к безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников, которые открыто заявляют о безусловной готовности в случае необходимости нажать на «красную кнопку» <...> Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте, — сказал Гаврилов.
Он также напомнил о словах президента России Владимира Путина о защите целостности страны.
Как заявил президент Российской Федерации, при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа будут использованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства, — отметил Гаврилов.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала воспринимать всерьез заявления президента России Владимира Путина о возможном использовании ядерного оружия. По ее мнению, серьезное отношение к его словам — это признак не слабости, а политической мудрости.