Москва изучит решение Судана по морской базе

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В России уже приступили к изучению решения Судана о пересмотре соглашения с РФ по морской базе. Об этом в разговоре с журналистами заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Михаил Богданов. Его слова передаёт ТАСС.

Ранее о решении Судана пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море сообщил начальник штаба вооружённых сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн. По его словам, Судан имеет возможность внести в документ ряд правок с учётом интересов государства. Прежнее соглашение было утверждено прошлым правительством. Новые власти Судана могут продлить действие документа, если отыщут в нём пользу для своей страны.

В МИД РФ дали понять, что уже начали изучать решение партнёров.

Да, решение изучаем, — подчеркнул Богданов.

Ранее стало известно, что опубликованные арабскими СМИ в апреле 2021 года данные о приостановке соглашения между Россией и Суданом были отвергнуты российской дипмиссией в Хартуме. Однако информация о возможном российско-суданском разрыве поднимает проблему того, что до сих пор как внутри Хартума, так и среди глобальных игроков остаются противники присутствия ВМФ РФ на побережье Красного моря.