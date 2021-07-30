Россия отправит ещё пять самолётов ИЛ-76 тушить пожары в Турции

Российские власти отправят Турции ещё пять самолётов ИЛ-76 и три спецвертолёта Ми-8 для тушения лесных пожаров, передаёт канцелярия лидера республики Реджепа Эрдогана в Telegram-канале политика после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Эрдоган в ходе встречи поблагодарил президента [Владимира] Путина за поддержку Турции в борьбе с лесными пожарами и за то, что Россия выделила ещё пять пожарных самолётов ИЛ-76, способных забирать на борт до 40 тонн воды, и три пожарных вертолёта Ми-8, — говорится в сообщении.

Также политики обсудили темы российско-турецкого сотрудничества. Они положительно оценили итоги заседания двусторонней Межправительственной комиссии. Эрдоган и Путин выразили обоюдный настрой на совместную работу по реализации договорённостей в торгово-промышленной, энергетической и других сферах.

Лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля. Тогда недалеко от города Манавгат (провинция Анталья) загорелся лес. Позже вспыхнули леса недалеко от Мармариса в провинции Мугла. В общей сложности огонь охватил леса в шести регионах страны. Пожарные смогли локализовать 57 из 71 очага возгорания в лесах. Всего из-за разгула стихии погибли четыре человека.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу успокоил туристов. Он заявил, что в основном пламя вспыхнуло далеко от гостиниц и мест отдыха. Тем не менее несколько отелей в Мармарисе были эвакуированы, также власти решили переселить жителей из отеля в районе Бодрума.

Ранее Эрдоган заявил, что области на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявляются зоной бедствия. Он добавил, что Анкара приложит все усилия для борьбы со стихией и возмещения ущерба.