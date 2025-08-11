В Британии раскрыли последствия сделки России и США по Арктике The Spectator: сделка России и США по Арктике изменит ситуацию на Украине

Сделка между Россией и США о совместной разработке арктических ресурсов может способствовать завершению кризиса на Украине, пишет The Spectator. По мнению издания, американский лидер Дональд Трамп в случае заключения соглашения смог бы представить его как крупный коммерческий успех Вашингтона, а также как шаг к урегулированию украинского вопроса.

Трамп мог бы объявить сделку по Арктике огромной коммерческой победой для США и концом конфликта, который, по его утверждению, был спровоцирована [бывшим американским лидером Джо] Байденом. [Президент РФ Владимир] Путин мог бы заручиться поддержкой Вашингтона и подтолкнуть Киев к принятию соглашения, — говорится в материале.

Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза и чрезвычайный полномочный посол Александр Яковенко, выразил мнение, что российская и американская стороны могут предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому федерализацию страны. По его словам, такая инициатива предоставила бы регионам возможность развивать исторические связи с Россией.