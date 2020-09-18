Россия и Китай усилили «тихое соперничество» за Центральную Азию

Расширение китайской инициативы «Один пояс — один путь» в Центральной Азии усиливает соперничество между Россией и КНР. Такие выводы содержит доклад американского аналитического центра Foreign Policy Research Institute, в котором отмечается беспокойство Кремля тем, что Китай навязывает свои правила торговой логистики бывшим советским республикам. Несмотря на то что площадка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) даёт Москве широкие возможности, Пекин имеет преимущество по некоторым параметрам.

Доклад Foreign Policy Research Institute получил название «Тихое соперничество России и Китая в Центральной Азии». За последнее время важность этого региона для КНР существенно возросла, как и значимость ШОС, которую китайские политики называют одновременно и регионом, и институтом. Несмотря на то что потенциал организации оказался полезен для инициативы Си Цзиньпина «Один пояс — один путь», она в то же время открыла пространство для соперничества России и Китая, делают вывод эксперты Foreign Policy Research Institute. По их оценкам, Москва крайне обеспокоена тем, что экономический проект Пекина может переформатировать правила торговли на постсоветском пространстве и нейтрализовать российское влияние. Исследователи напоминают, что именно для того, чтобы ограничить торговую роль Китая в Центральной Азии, Россия выдвинула идею Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который позволил бы запретить центральноазиатским государствам заключать торговые соглашения с третьими сторонами.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе kremlin.ru

Тем не менее ведущие страны региона оказались не готовы к российскому предложению. Руководство Казахстана резко высказалось по поводу членства в ЕАЭС, увидев в этом перспективы ограничения суверенитета. В этом году свой отказ на этот счёт дал и лидер Узбекистана, который, как считают в Foreign Policy Research Institute, предпочёл выстраивать более тесные отношения с Китаем.

Что интересно, не последним вопросом в рамках экономических инициатив стало распространение новейших технологий. И для Китая экспансия в этой сфере оказалась больше, чем просто попыткой стимулировать двустороннюю торговлю. Пекин, как отмечают исследователи, продемонстрировал интерес к получению доступа к широкому кругу данных из Центральной Азии. Однако, согласно этим оценкам, правительства стран региона не показали и признака обеспокоенности по поводу связанных с этим рисков. В докладе Foreign Policy Research Institute говорится, что успешное применение китайских технологий стало фактором вытеснения российского влияния.

Комбинируя технологические продукты, китайские компании создали систему на внутреннем рынке, которая намного больше по масштабу, объёму и применимости, чем российские технологические системы. Следовательно, когда дело доходит до экспорта технологий, России просто нечего предложить, — говорится в исследовании.

Эксперты уже не раз отмечали стремление КНР к доминированию во всех сферах в Центральной Азии. В этом китайским стратегам помогают развитие торговли, инвестиции и инфраструктурные проекты. Однако процесс расширения китайского влияния не стоит переоценивать: он происходит не так гладко, как хотелось бы КНР. Серьёзной проблемой для Пекина пока остаётся то, что в государствах Центральной Азии по-прежнему сильны опасения перед «китайской экспансией». Нередко они дают о себе знать через протесты и столкновения с китайскими рабочими. Соответствующие страхи есть на всех уровнях, утверждают эксперты: их не лишены и элиты стран региона, которые пытаются поддерживать контакты с Россией как раз для создания противовеса китайским интересам. Однако наивно полагать, что такие настроения смогут остановить стратегов КНР.