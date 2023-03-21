Россия и Китай считают неприемлемыми подмены норм международного права

Россия и Китай считают неприемлемыми подмены норм международного права, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Они подчеркнули, что РФ и КНР будучи членами Совета безопасности ООН продолжат отстаивать международные нормы.

Попытки подменять общепризнанные принципы и нормы международного права «порядком, основанным на правилах» неприемлемы, — говорится в совместном заявлении.

Также стороны выразили озабоченность в связи с активизацией деятельности Соединенных Штатов Америки в сфере производства ракет, и военно-биологического оружия. Россия и Китай потребовали разъяснить им происходящее.

Кроме этого, Путин и Си Цзиньпин заявили, что НАТО должно строго придерживаться оборонительной тактики и не переходить в нападение. Говоря о перспективах ядерной войны, лидеры РФ и КНР подчеркнули, что в таких сражениях не может быть победителей, и они никогда не должны начинаться.

Отдельно Путин подчеркнул, что Россия считает Тайвань частью Китая и выступает против независимости острова в любом ее проявлении.

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность Китая стоять вместе с Россией на страже «ооноцентричной» системы миропорядка, которая будет основана на международном праве. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Москва играют важную роль в межнациональных вопросах.