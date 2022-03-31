Россия и Белоруссия объявили об отмене платы за роуминг входящих звонков

С 1 апреля жители России, пребывающие в Белоруссии, смогут бесплатно отвечать на входящие звонки, пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Такая же возможность открывается и для белорусов, находящихся на территории России. В сообщении уточняется, что подобные меры способствуют «укреплению партнерства и интеграции двух стран».

Отмена платы за входящие звонки на территории Союзного государства для абонентов в роуминге способствует укреплению партнерства и интеграции двух стран. <...> Благодаря этому россияне, находящиеся в Белоруссии, смогут бесплатно принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России, — сказано в сообщении.

За последний год число операторов связи в России сократилось на 5%. Это могло повлиять на размер отчислений в фонд, из которого финансируется организация точек доступа Wi-Fi и сотовой связи в небольших населённых пунктах. Согласно статистике, в 2021 году отчисления в специальный фонд, куда операторы страны должны вносить по 1,2% выручки от оказания услуг связи, составили 15,108 млрд рублей. Это на 0,8%, или 122 млн рублей, меньше, чем в 2020-м.

Ранее стало известно, что «ВымпелКом» вслед за МТС поднимает стоимость архивных тарифов на 10%, это же планируют сделать «МегаФон» и Tele2. Эксперты связывают рост цен на связь с общей инфляцией и увеличением мобильного трафика, ожидая дальнейшего подорожания услуг операторов на 10–12%. По их словам, таким образом операторы стимулируют абонентов переходить на новые тарифы, поскольку они заинтересованы в росте монетизации больше, чем в наращивании абонентской базы.