В России сократилось число операторов связи

За последний год число операторов связи в России сократилось на 5%. Это могло повлиять на размер отчислений в фонд, из которого финансируется организация точек доступа Wi-Fi и сотовой связи в небольших населённых пунктах, пишет РБК.

Согласно статистике, в 2021 году отчисления в специальный фонд, куда операторы страны должны вносить по 1,2% выручки от оказания услуг связи, составили 15,108 млрд рублей. Это на 0,8%, или 122 млн рублей меньше, чем в 2020-м. В Минцифры снижение связывают с уходом с рынка мелких или не выдержавших конкуренции операторов и операторов, у которых истёк срок действия лицензии на оказание услуг. На общий уровень отчислений ситуация не повлияет.

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, на телекоммуникационном рынке продолжается процесс консолидации: рынок переходит под контроль крупных игроков, а его объём при этом растёт, за счёт чего должны увеличиться и поступления в фонд универсального обслуживания. Эти деньги направляются в том числе на оказание так называемых универсальных услуг, которые должны быть доступны максимально возможному числу граждан страны вне зависимости от места проживания. В их число входит, в частности, строительство базовых станций сотовой связи в отдалённых населённых пунктах.

Анкилов напомнил о периодически звучащих предложениях увеличить размер отчислений в резерв универсального обслуживания или обязать делать такие отчисления не только операторов связи, но и ИТ-компании. Представитель Минцифры, в свою очередь, заявил, что увеличение размера отчислений операторов в резерв универсального обслуживания сейчас не обсуждается.

Ранее стало известно, что «ВымпелКом» вслед за МТС поднимает стоимость архивных тарифов на 10%, это же планируют сделать «МегаФон» и Tele2. Эксперты связывают рост цен на связь с общей инфляцией и увеличением мобильного трафика, ожидая дальнейшего подорожания услуг операторов на 10–12%. По их словам, таким образом операторы стимулируют абонентов переходить на новые тарифы, поскольку они заинтересованы в росте монетизации больше, чем в наращивании абонентской базы.