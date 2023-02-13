Великобритания может выслать сотрудников российского посольства в Лондоне на родину, заявил в беседе с РИА Новости посол РФ Андрей Келин. По его словам, подготовка к этому уже ведется перед годовщиной начала военной операции на Украине, однако никакой более точной информации не сообщил.
Что касается высылки, я не исключаю сейчас никаких сюрпризов, которые могут готовиться к годовщине начала специальной военной операции на Украине. Мы знаем, что подготовка идет, а какие тут будут неприятности, на это еще посмотрим, — сказал Келин.
7 февраля МИД России передал США ноту из-за вмешательства во внутренние дела страны. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что власти РФ не намерены терпеть антироссийскую пропаганду и в случае продолжения «подрывной работы» все причастные американские дипломаты будут высланы за пределы государства.
В этот же день посол России в Таллине Владимир Липаев покинул Эстонию. По словам представителя МИД республики Анны Тислер-Лаврентьевой, посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре также уехал из России в тот же день. Она пояснила, что к 1 февраля число сотрудников посольства России было сокращено до восьми дипломатов и 15 обслуживающих работников.
До этого глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Рига вслед за Таллином понизит уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля из-за действий российских войск на Украине.