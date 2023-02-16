Заместитель министра внешней торговли Кубы Ана Терсита Гонсалес Фрага объявила о прибытии из России 25 тысяч тонн пшеницы, передает РИА Новости. Она подчеркнула, что Москва поставила зерно на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи.
От имени кубинского правительства и народа мы выражаем глубокую благодарность за безвозмездную поставку 25 тысяч тонн пшеницы правительством России, что будет способствовать производству продуктов питания для нашего народа, - заявила Ана Терсита Гонсалес Фрага.
В официальной церемонии передачи гумпомощи принял участие посол России Андрей Гуськов.
Ранее посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что в порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов, отправляемых в Россию и Белоруссию. По его словам, ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами значительно затруднена, прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.
22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.