В порту Роттердама заблокированы тысячи идущих в Россию грузов Посол РФ в Нидерландах: в порту Роттердама заблокированы 43 тысячи грузов для России

Фото: IMAGO/Martin Wagner/Global Look Press

Порт Роттердама

В порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов, отправляемых в Россию и Белоруссию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин. По его словам, ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами значительно затруднена, прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.

По имеющейся информации, по состоянию на конец 2022 года в порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия. Торговым представительством России в Нидерландах организована работа по содействию их доставке до конечного адресата, — сказал посол.

22 июля прошлого года порт Роттердама сообщил о том, что прекращает контейнерные перевозки в Россию и из нее. Отмечается, что запрет на доступ в порты Европы для судов из России был включен в пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Однако еще до принятия этого пакета ограничений некоторые компании отказались от сотрудничества с Москвой. Так, 1 марта оператор порта Гамбург заявил о приостановке обработки грузов в российские порты.