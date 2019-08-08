https://static.news.ru/photo/09340e46-b9ec-11e9-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и патриарх Варфоломей Фото: president.gov.ua

Охранники президента Украины удерживали представительницу телеканала «Россия», не давая ей приблизиться к Владимиру Зеленскому во время его визита к патриарху Варфоломею.

Как сообщает Укринформ, инцидент произошёл, когда президент Украины уже попрощался с патриархом и направился к своему автомобилю. По дороге он дал комментарий корреспонденту украинского телеканала «1+1». В это же время охранник и удерживал журналистку канала «Россия», которая тоже намеревалась задать вопрос, и отпустил её только после отъезда Зеленского.

Как писал News.ru, Константинопольский патриарх Варфоломей поздравил украинского лидера с избранием на должность и пожелал успехов на новой работе. После переговоров и совместного обеда Варфоломей и Зеленский посетили храм Святого Георгия. Уезжая из патриархии, Зеленский заявил журналистам, что поговорил с Варфоломеем «обо всём, что беспокоит всех».