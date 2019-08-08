Охранники президента Украины удерживали представительницу телеканала «Россия», не давая ей приблизиться к Владимиру Зеленскому во время его визита к патриарху Варфоломею.
Как
Как писал News.ru, Константинопольский патриарх Варфоломей поздравил украинского лидера с избранием на должность и пожелал успехов на новой работе. После переговоров и совместного обеда Варфоломей и Зеленский посетили храм Святого Георгия. Уезжая из патриархии, Зеленский заявил журналистам, что поговорил с Варфоломеем «обо всём, что беспокоит всех».