https://static.news.ru/photo/f307cdee-b9e4-11e9-8dad-fa163e074e61_660.jpg Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского Патриарха Варфоломея I Фото: Офис Президента Украины/president.gov.ua

Встреча Константинопольского патриарха Варфоломея с президентом Украины Владимиром Зеленским завершилась в Стамбуле. Предстоятель церкви поздравил украинского лидера с избранием на должность и пожелал успехов на новой работе.

После переговоров и совместного обеда Варфоломей и Зеленский посетили храм Святого Георгия. Уезжая из патриархии, Зеленский заявил журналистам, что поговорил с Варфоломеем «обо всём, что беспокоит всех».

Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне, — приводит Укринформ его слова.

Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Турции с 7 по 8 августа и провёл переговоры с главой страны Реджепом Эрдоганом. При этом украинский лидер попал в курьёзную ситуацию. Он запутался в маршруте своего движения в ходе церемонии у дворца президента в Анкаре.

News.ru писал, что сначала Зеленский поприветствовал на турецком языке почётный караул. После этого глава Украины направился в противоположную сторону от Эрдогана вместо того, чтобы, согласно протоколу, принять с ним рапорт офицеров.

В этот момент турецкий лидер попросил украинского коллегу вернуться назад и принять рапорт. После оба политика вошли в президентский дворец для двусторонних переговоров.