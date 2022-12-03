Российского бизнесмена задержали в Лондоне по подозрению в отмывании денег

Фото: Martin Pope/Global Look Press

В Лондоне задержали 58-летнего российского бизнесмена, подозреваемого в отмывании денег и совершении ряда других преступлений, сообщает на своем сайте британское национальное агентство по борьбе с преступностью (National crime agency, NCA). Кроме того, были задержаны еще двое мужчин, которые, предположительно, являются сообщниками предпринимателя.

NCА провело масштабную операцию по задержанию состоятельного российского бизнесмена, подозреваемого в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью лжесвидетельства, — говорится в сообщении.

Имена россиянина и его предполагаемых сообщников не называются. В агентстве указали только их возраст — 35 и 39 лет — и основания правоохранителей: так, самый молодой из задержанных обвиняется в отмывании денег и препятствовании работе сотрудников NCA, а 39-летний гражданин — в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. В операции по их задержанию участвовали свыше 50 полицейских, в ходе обысков в доме бизнесмена изъято несколько цифровых устройств и крупная сумма наличных. После допроса все трое задержанных были отпущены под залог.

В октябре 2021 года власти Хорватии приняли решение экстрадировать в Россию предпринимателя Дмитрия Осинина, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он вместе с сообщником в 2019 году предлагал руководству компании, проходящей по уголовному делу, помочь избежать ответственности в обмен на 210 млн рублей и часть имущества. При этом в реальности обвиняемые не собирались и не имели возможности оказать им помощь.