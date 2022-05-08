Российский вице-премьер Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин / Фото Александр Астафьев/РИА Новости

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин посетил города Мариуполь и Волноваху, которые были ранее заняты ВС РФ, об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале. Пушилин добавил, что вице-премьер оценил темпы восстановительных работ и посетил больницы.

C заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным побывали в Волновахе и Мариуполе, чтобы оценить объем восстановительных работ, а также обозначить подходы к процессу строительства. Они должны быть нестандартные, так как нас ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки, — написал глава ДНР.

Накануне первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак побывали в Донбассе. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, поездка по освобождённым городам получилась насыщенной. Российские политики посетили Мариуполь, где присутствовали на открытии памятника бабушке со Знаменем Победы, осмотрели морской порт и завод имени Ильича. Также они отправились в Волноваху и посёлок Донское. Там начал работу химико-металлургический завод.

Ранее стало известно, что металлургический комбинат имени Ильича накануне, 3 мая, посетил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.