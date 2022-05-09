Дарья Харитонова

Российский посол в Варшаве раскрыл подробности нападения у мемориала Посол России в Варшаве Андреев: меня облили сладким сиропом, а не краской

9 мая 2022 в 15:42

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве. Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской, когда он хотел возложить венок на мемориальном кладбище / Фото Алексей Бухчин/РИА Новости