Российский посол в Польше Сергей Андреев, на которого напали враждебно настроенные участники церемонии возложения цветов на мемориале советским воинам, в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что его облили не краской, а сладким сиропом красного цвета. По его словам, никто из российских дипломатов не пострадал. Представитель российской дипмиссии подчеркнул, что на мемориальном кладбище не было полиции.
Полиции и близко не было. Поэтому когда мы попытались пройти к памятнику, чтобы возложить венок — мы с супругой и несколько сотрудников, — нас попросту заблокировали, окружили, и дальше был шум-гам, оскорбления, бросали этот сироп. Полиция появилась минут через 10, — рассказал он.
Андреев отметил, что посольство России планировало более широкое мероприятие, в частности акцию «Бессмертный полк», однако от этого пришлось отказаться из-за особых рекомендаций МИД Польши.
В субботу нам МИД Польши не рекомендовал проведение этого мероприятия с кучей всяких отсылок к Уголовному кодексу, который запрещает пропаганду войны, тоталитарного режима, — пояснил дипломат.
Ранее стало известно, что 9 мая во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат Андреева облили чем-то красным. Отмечается, что почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали: ему пришлось вынуждено покинуть мемориал в сопровождений стражей порядка. На мероприятии присутствовали враждебно настроенные поляки и украинцы, которые преградили путь Андрееву и выкрикивали оскорбления в его адрес.
7 мая Андреев заявил, что формат мероприятий по случаю Дня Победы в Польше был ограничен до минимума из-за появившихся в Сети призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия со стороны разных активистов.