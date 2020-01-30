https://static.news.ru/photo/d28515a6-4376-11ea-879b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия готова тесно сотрудничать с Израилем и Палестиной в деле установления мира на Ближнем Востоке и внимательно следит за реакцией на предложенную президентом США Дональдом Трампом так называемую «сделку века».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об этом в четверг, 30 января, на брифинге, передаёт ТАСС. По её словам, Москва настроена на «плотную координацию действий» как с Палестиной и Израилем, так и с другими странами Ближнего Востока и Северной Африки. Захарова подчеркнула, что в вопросах урегулирования палестино-израильских противоречий на долгосрочной и справедливой основе решающее слово должно принадлежать самим израильтянам и палестинцам.

Одновременно внимательно отслеживаем реакцию арабских столиц на американскую инициативу. Пока поступающие оценки негативно-скептические по большей части, — прокомментировала «сделку века» Захарова.

Как сообщал NEWS.ru, 28 января президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.