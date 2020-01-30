Россия готова тесно сотрудничать с Израилем и Палестиной в деле установления мира на Ближнем Востоке и внимательно следит за реакцией на предложенную президентом США Дональдом Трампом так называемую «сделку века».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об этом в четверг, 30 января, на брифинге,
Одновременно внимательно отслеживаем реакцию арабских столиц на американскую инициативу. Пока поступающие оценки негативно-скептические по большей части, — прокомментировала «сделку века» Захарова.
Как сообщал NEWS.ru, 28 января президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.
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