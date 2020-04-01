Врачи из РФ рассказали об аномальных смертях заражённых в Италии

https://static.news.ru/photo/a91158ca-7453-11ea-bcaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Странные случаи смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции описали российские военные врачи, которые находятся в Италии.

Как пишет «МК», в итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались. Отмечено как минимум пять таких случаев.

Как писал NEWS.ru, в рамках помощи в борьбе с коронавирусом российские военные провели полную санитарную обработку в 11 итальянских лечебных учреждениях. Дезинфекция проводилась силами бригады врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты. Работа велась совместно с итальянскими коллегами.