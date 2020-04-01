Врачи из РФ рассказали об аномальных смертях заражённых в Италии

Странные случаи смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции описали российские военные врачи, которые находятся в Италии.
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Как писал NEWS.ru, в рамках помощи в борьбе с коронавирусом российские военные провели полную санитарную обработку в 11 итальянских лечебных учреждениях. Дезинфекция проводилась силами бригады врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты. Работа велась совместно с итальянскими коллегами.
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