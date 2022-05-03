Российские силовики обнаружили камеру пыток в подвале кафе под Херсоном

В посёлке Зелёновка, расположенном в семи километрах от Херсона, в подвале придорожного кафе обнаружили камеру пыток, в которой было заминировано тело измученного человека в форме Вооружённых сил России, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур, проводивших рейд. По его словам, пыточную камеру могли устроить украинские боевики или националисты.

Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе «Старый дуб» на трассе М-14 в Зелёновке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью, — рассказал он.

По словам российского силовика, на полу в подвале кафе всюду разбросаны шприцы и пластиковые транспортировочные чехлы от американских противотанковых комплексов «Джавелин».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что страны Евросоюза закрывают глаза на военные преступления украинских силовиков, сообщается на сайте Кремля. Он отметил, что что ЕС мог бы прекратить поставки вооружения на Украину и оказать соответствующее воздействие на киевские власти, тем самым прекратив военные преступления украинских силовиков.