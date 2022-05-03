Путин указал Макрону на игнорирование ЕС военных преступлений Киева

Фото Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что страны Евросоюза закрывают глаза на военные преступления украинских силовиков, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер предположил, что Запад мог бы способствовать прекращению этих «злодеяний».

Обращено внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населённых пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители, — говорится в сообщении.

Путин отметил, что Евросоюз мог бы прекратить поставки вооружения на Украину и оказать соответствующее воздействие на киевские власти, тем самым прекратив военные преступления украинских силовиков.

Российский лидер также рассказал Макрону о переходе под контроль РФ Мариуполя и эвакуации гражданских с «Азовстали». Кроме того, Путин изложил принципиальные подходы к переговорам с Киевом и добавил, что Москва открыта к диалогу.

Президент Франции, в свою очередь, указал на обеспокоенность по поводу обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В ответ глава РФ выразил мнение, что данная угроза вызвана, прежде всего, санкционными мерами Запада.

29 апреля мариупольский завод «Азовсталь» покинула семья из трёх человек. Позже появилась информация о том, что на комбинате заблокированы около 500 мирных граждан. По данным Штаба территориальной обороны ДНР на 2 мая, по гумкоридорам завод покинули 214 гражданских.

Одна из эвакуировавшихся сотрудниц комбината рассказала, что на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе может быть некий «генерал из числа наёмников», который якобы лично находился на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она отметила, что украинские силовики не давали мирным жителям выходить с территории завода.

Как заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, Запад стремится как можно быстрее завершить эвакуацию для освобождения находящихся там наёмников из Великобритании, Германии, США и Франции.