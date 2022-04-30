Водолацкий: Западу нужна эвакуация из «Азовстали» для вывоза наёмников

Вид на завод «Азовсталь» / Фото Петр Ковалев/ТАСС

Страны Запада, говорящие об эвакуации гражданского населения с территории мариупольского комбината «Азовсталь», планируют использовать её для освобождения находящихся там наёмников из Великобритании, Германии, США и Франции. Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Западные кураторы сегодня очень активно начали взаимодействовать с РФ по открытию гуманитарных коридоров, но не в сторону Донецка, а в сторону Запорожья. Естественно, у них есть желание уйти от позора, который их ожидает в ближайшее время, потому что на территории «Азовстали» огромное количество офицеров высшего состава и сотрудники спецслужб США, Франции, Германии, Великобритании. Эти все факты выйдут на поверхность, выйдут из катакомб. Естественно, наёмники попадут в плен, потому что они военные преступники, независимо от той страны, откуда они прибыли, — сказал собеседник агентства.

Как отметил Водолацкий, чтобы избежать наказания, западным наёмникам придётся сообщить следователям, кто именно отправил их на Украину, руководители каких спецслужб.

Это будет общественно-политический взрыв. На сегодняшний день если там и есть какое-то количество мирных граждан, то они являются как раз предметом торга. Сегодня лидеры западных стран не хотят этого позора, потому что это конец их политической карьеры, — отметил депутат.

По данным Минобороны РФ, на заводе остаются в совокупности около 2,5 тысячи украинских силовиков, боевиков националистического батальона «Азов» и иностранных наёмников. Им неоднократно предлагалось сложить оружие.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам по эвакуации с «Азовстали». Такое заявление он сделал по итогам встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гуттеришем, который подчеркнул, что сотрудники организации работают над вопросом эвакуации с Минобороны России и украинскими властями.