Страны Запада, говорящие об эвакуации гражданского населения с территории мариупольского комбината «Азовсталь», планируют использовать её для освобождения находящихся там наёмников из Великобритании, Германии, США и Франции. Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Западные кураторы сегодня очень активно начали взаимодействовать с РФ по открытию гуманитарных коридоров, но не в сторону Донецка, а в сторону Запорожья. Естественно, у них есть желание уйти от позора, который их ожидает в ближайшее время, потому что на территории «Азовстали» огромное количество офицеров высшего состава и сотрудники спецслужб США, Франции, Германии, Великобритании. Эти все факты выйдут на поверхность, выйдут из катакомб. Естественно, наёмники попадут в плен, потому что они военные преступники, независимо от той страны, откуда они прибыли,сказал собеседник агентства.

Как отметил Водолацкий, чтобы избежать наказания, западным наёмникам придётся сообщить следователям, кто именно отправил их на Украину, руководители каких спецслужб.

Это будет общественно-политический взрыв. На сегодняшний день если там и есть какое-то количество мирных граждан, то они являются как раз предметом торга. Сегодня лидеры западных стран не хотят этого позора, потому что это конец их политической карьеры, — отметил депутат.

По данным Минобороны РФ, на заводе остаются в совокупности около 2,5 тысячи украинских силовиков, боевиков националистического батальона «Азов» и иностранных наёмников. Им неоднократно предлагалось сложить оружие.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам по эвакуации с «Азовстали». Такое заявление он сделал по итогам встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гуттеришем, который подчеркнул, что сотрудники организации работают над вопросом эвакуации с Минобороны России и украинскими властями.