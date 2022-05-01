На «Азовстали» мог быть наёмник, выполнявший приказы Зеленского Эвакуированная с «Азовстали» женщина: на заводе был поддерживающий связь с Зеленским наёмник

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На территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе может быть некий «генерал из числа наёмников», который якобы лично находился на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила эвакуированная сотрудница комбината в интервью РИА Новости. По её словам, украинские военные не давали мирным жителям выходить с территории завода.

Военные приходили и говорили, что у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он «азовец», он вроде бы как из наёмников, и он лично на связи с Зеленским. Может быть и Зеленский отдавал эти приказы, — рассказала она.

1 мая, по данным Минобороны России, с территории «Азовстали» удалось эвакуировать 80 мирных жителей. Для это был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался «режим тишины». В оборонном ведомстве уточнили, что освобождённым гражданским был предоставлен ночлег и медицинская помощь в населенном пункте Безыменное в ДНР.

Зеленский, в свою очередь, сообщил об эвакуации примерно 100 мирных жителей, которые направляются на территорию, контролируемую Киевом. Он добавил, что власти совместно с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода.