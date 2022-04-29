«Россия 24»: семья из трёх человек покинула территорию завода «Азовсталь»

Фото Петр Ковалев/ТАСС

Семье из трёх человек удалось покинуть территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе по гуманитарному коридору, сообщает телеканал «Россия 24». Отмечается, что глава семейства был знаком с картой металлургического комбината, так как он работал на предприятии техническим специалистом.

Мы когда обзавелись приёмниками, мы об этом (о возможности выбраться с территории «Азовстали» по гумкоридору. — NEWS.ru) узнали, и я супругу заставил всё-таки выйти оттуда, — заявил работник завода.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности к переговорам по эвакуации с «Азовстали». Такое заявление он сделал по итогам встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гуттеришем, который подчеркнул, что сотрудники организации работают над вопросом эвакуации с Минобороны России и украинскими властями.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин считает, что среди украинских националистов на территории «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии. По его словам, группа ООН, которая готовится на данный момент для проведения эвакуации гражданских с «Азовстали», может иметь целью спасение «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться».