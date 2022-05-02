Свыше 200 человек эвакуировали из Мариуполя

В течение дня 2 мая из Мариуполя в населённый пункт Безыменное эвакуированы 214 человек, в том числе 33 ребёнка, сообщает в своём Telegram-канал Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Они размещены в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развёрнут силами МЧС ДНР.

В штабе добавили, что в ведомстве составлены списки эвакуированных лиц и указали телефоны, по которым можно получить помощь в поиске пропавших родственников. Отмечается, что звонки принимаются круглосуточно.