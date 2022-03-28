СК возбудило дело о пытках и убийстве женщины боевиками «Азова»

Председатель Cледственного комитета России Александр Бастрыкин поручил раcследовать пытки и зверское убийство жительницы Мариуполя боевиками из националистического полкa «Азов». Тело было найдено в подвале базы националистов, говорится в сообщении на сайте СКР.

По имеющимся данным, украинские националисты из батальона «Азов» долгое время издевались над девушкой — жительницей Мариуполя, причиняя телесные повреждения. Её тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база националистов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования следствием будут установлены обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских националистов, причастные к совершению этого жестокого преступления.

Ранее первый замглавы МИД Луганской Народной Республики Анна Сорока сообщила, что события, происходящие в Донбассе, имеют признаки геноцида. Она уточнила, что речь идёт об убийствах, пытках и истязаниях, а также создании условий, чтобы человек не выживал. Сорока добавила, что происходящее можно считать геноцидом в том числе из-за принадлежности «к определённой территории», то есть к Донбассу.