В МИД ЛНР рассказали о признаках геноцида в Донбассе

Первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока заявила, что события, происходящие в Донбассе, имеют признаки геноцида. По её словам, этому соответствуют три пункта из пяти, которые предусмотрены Конвенцией ООН о геноциде 1948 года, сообщает РИА Новости.

Конечно, это — геноцид. Даже страшнее. Готова процитировать конвенцию 1948 года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. Там есть понятие геноцида и перечислены действия, которые подпадают под понятие геноцида. Первые три пункта, их всего лишь там пять — это всё наше, — подчеркнула представитель МИД.

Она уточнила, что речь идёт об убийствах, пытках и истязаниях, а также создании условий, чтобы человек не выживал. Сорока добавила, что происходящее можно считать геноцидом, в том числе из-за принадлежности «к определённой территории», то есть к Донбассу. Дипломат считает, что подходит и религиозный признак.

Ранее стало известно, что представители Народной милиции ЛНР отбили у украинской армии ещё шесть населённых пунктов — Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Андреевка, Кременная и Торское, говорится в сообщении МИД республики. Максимально продвинуться Народной Милиции ЛНР удалось на направлении н. п. Троицкое — на 75 км.