Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась к лидерам международных организаций с призывом остановить пытки российских военнослужащих, попавших в плен в ходе проведения спецоперации на Украине. В своём Telegram-канале она также попросила неравнодушных россиян последовать её примеру.

Сославшись на рассказы врачей, военных, журналистов и мирных жителей, она заявила, что пленных российских солдат и офицеров на Украине осознанно и умышленно калечат преступники, «которые не имеют национальности и не могу называться людьми». Поклонская подчеркнула, что такие действия являются прямым нарушением всех норм международного права, включая Женевскую конвенцию.

Сегодня я направила письмо лидерам международных организаций с просьбой остановить пытки российских солдат в Украине. Но, зная специфику, ответ приходит не всегда, — написала она.

Поклонская призвала всех, «у кого есть хоть какой-то публичный ресурс и сердце», последовать её примеру и осудить пытки пленных. По её словам, важна любая поддержка, даже просто словом.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ не потерпит пыток и убийств солдат, попавших в плен в ходе спецоперации, а также мирных жителей Украины. Он подчеркнул, что страны Запада должны призвать Киев к соблюдению международного гуманитарного права.