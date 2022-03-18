Омбудсмен ДНР рассказала о пытках жителей Донбасса националистами

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарья Морозова рассказала, что жители Донбасса, не согласные с действиями киевского режима, попадали в тюрьму и подвергались пыткам со стороны националистов. Сейчас подтверждаются ранее известные факты преступлений последних и выявляются новые, сообщает РИА Новости.

Омбудсмен, сославшись на главу освобождённого населённого пункта Талковка, отметила, что при украинских военных «главное было закрыть рот».

Потому что если они рот открывали, то уезжали на Мариупольский аэропорт, — сказала она.

Там находилась тайная тюрьма — «библиотека», где имели место пытки и убийства заключённых и где в настоящее время обнаруживаются массовые захоронения.

По словам Морозовой, украинская власть не только ущемляла все базовые права жителей Донбасса, но и пыталась уничтожить всё русскоязычное население региона.

Но я уверена, что этого у неё не получится. И вот тот фашизм, который сейчас процветает на территории Украины, будет уничтожен нами, — заявила омбудсмен.

Ранее первый замглавы МИД Луганской Народной Республики Анна Сорока сообщила, что события, происходящие в Донбассе, имеют признаки геноцида. Она уточнила, что речь идёт об убийствах, пытках и истязаниях, а также создании условий, чтобы человек не выживал. Сорока добавила, что происходящее можно считать геноцидом, в том числе из-за принадлежности «к определённой территории», то есть к Донбассу.