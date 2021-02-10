Российские силы ПВО отразили атаку на базу Хмеймим

https://static.news.ru/photo/df9a4db4-aea7-11ea-bb57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Сирийская авиабаза Хмеймим подверглась нападению с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия. Российские силы ПВО отразили атаку, рассказал заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник.

Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме, — сказал он.

По его словам, ЧП произошло в 19:45 по московскому времени. Обстрел шёл с территории, которую контролируют незаконные формирования, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом намерена пересмотреть вопрос о сокращении численности американских войск в Ираке и Афганистане. О сокращении численности военного контингента США в Ираке и Афганистане по указанию Трампа Министерство обороны объявило 15 января — Байден в этот момент ещё не вступил в должность. При этом ещё в феврале 2020 года США и представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) подписали соглашение, согласно которому Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести из Афганистана все войска. В свою очередь талибы пообещали не использовать территорию страны для действий, которые могли бы представлять для США и их союзников угрозу.