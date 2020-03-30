https://static.news.ru/photo/ec2ccf3c-729a-11ea-8638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times/imago stock&people/Global Look Press

Коронавирус уничтожил гостеприимство на курортах Индии, Камбоджи и Индонезии. Об этом сообщило Daily Storm после опроса застрявших здесь россиян.

О своих проблемах изданию рассказали российские туристы, застрявшие на курортах Юго-Восточной Азии.

Самая главная проблема карантина на самом деле — это отсутствие еды. Границы штата Гоа перекрыты, а продовольствия внутри региона производится мало, — рассказал Дмитрий, который находится сейчас на Гоа.

По его словам, местные жители проявляют агрессию к туристам, отбирают еду. Не лучше ведут себя полицейские, которые жёсткими мерами вынуждают всех соблюдать карантин.

Людмила, которая застряла на Бали, рассказала, что там закрыты все достопримечательности, храмы, водопады, пляжи и нет сообщения между островами. Участились кражи мобильных телефонов и грабежи.

В Камбодже ждут эвакуации как минимум 50 человек. Одна из них, Катерина, приехала в азиатскую страну не полюбоваться на достопримечательности, а в качестве волонтёра в начале марта. Она хотела учить местных крестьянских детей. Ещё 17 марта она проводила уроки, и у неё было бесплатное жильё и трёхразовое питание, но уже 18-го числа все школы в Камбодже закрылись, в том числе и та, в которой бесплатно работала россиянка. Катерину сразу же попросили на улицу. Сейчас она живёт в съёмной комнате — помогли знакомые. Она также жалуется, что местные проявляют агрессию, поскольку им уже нечего есть.

Ранее NEWS.ru писал, что свыше 700 российских туристов вернулись на родину с таиландских курортов Краби и Паттайя. Двумя самолётами они доставлены в аэропорт Хабаровска. Вернувшихся из-за рубежа встречают сотрудники Роспотребнадзора. Они измеряют температуру прибывшим, вручают уведомления о двухнедельной самоизоляции и обязывают заполнить анкету. Кроме того, туристы должны будут уведомить о своём возвращении поликлинику по месту жительства.