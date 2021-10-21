России предрекли войну со всех сторон

Против России готовится война по всем направлениям: её врагами станут ЕС, Турция, Украина и другие страны. Наступательные движения будут «со всех сторон». Единственным же союзником России была и остаётся Белоруссия. Об этом в своём Telegram-канале заявил политолог Евгений Сатановский.

По словам политолога, атака на Россию будет вестись с четырёх сторон: ЕС считает зоной своих интересов Арктику, а с востока Россию будут атаковать через Камчатку, Южные Курилы и Приморье. Однако на данном направлении противников Москвы может отвлечь Северная Корея, а также противостояние Тайваня и Китая. На юге против России выступят Турция и Иран, а на западе единственным союзником России остаётся Белоруссия, Украина же в нынешнем состоянии также «заточена» на войну с Россией.

Политолог считает, что нынешнее руководство страны не выдержит такого положения дел, и обвинил власти в «слепом копировании» якобы эффективного менеджмента, представители которого заинтересованы только в личном обогащении. Он обратил внимание на то, что из страны ежегодно уходит масса денег, которые не возвращаются в страну в качестве инвестиций, нехватка кадров весьма ощутима, а отрасли исчезают одна за другой.

Как дела у начальства с национализацией элиты? Она на Россию работает, или сама на себя, а страну только доит и предаст в любой момент, только цену обозначь? — задал риторический вопрос политолог.

Ранее Сатановский сообщил, что заявления новых властей Японии о пересмотре оборонной стратегии и нанесении превентивных ударов по врагам могут свидетельствовать о стремлении Токио к полномасштабному военному конфликту с целью возвращения территорий, принадлежащих Японии до Второй мировой войны. В число своих противников Япония включает в том числе и Россию и в конечном счёте может стать зачинщицей третьей мировой войны. Политолог порекомендовал российским властям готовиться к нанесению удара по военным объектам на Дальнем Востоке.