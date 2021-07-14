России предоставили статус наблюдателя при Движении неприсоединения

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России присвоен статус наблюдателя при Движении неприсоединения, сообщило Министерство обороны Азербайджана.

Среднесрочная министерская конференция Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения в центре внимания многосторонних усилий по борьбе с глобальными вызовами» прошла 13–14 июля под председательством Азербайджана. Мероприятие состоялось в онлайн-формате. В ней приняли участие высокопоставленные представители 33 стран — участниц Движения неприсоединения, а также стран-наблюдателей.

Принятой политической декларацией, а также в соответствии с обращением Российской Федерации этой стране присвоен статус наблюдателя в Движении неприсоединения, — говорится в сообщении.

Напомним, что Движение неприсоединения — международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения не готова подписывать мирный договор с Азербайджаном.