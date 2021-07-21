Роскосмос опроверг своё сообщение о разрешении США на импорт двигателей

Роскосмос сообщил, что в сообщение о разрешении США на импорт российских двигателей РД-181М вкралась досадная опечатка, поэтому эта информация оказалась неверной. Об этом заявил пресс-секретарь государственной корпорации Владимир Устименко в Telegram-канале.

К сожалению, ошибки случаются. Вот и во вчерашний пост о том, что Роскосмос получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М вкралась досадная опечатка. В предложении о том, что «правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации «Роскосмоса». – NEWS.ru) и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС"» на самом деле шла речь о разрешении на заключение контракта, данном правительством России, — написал Устименко.

Корпорация «Роскосмос» поставляла в США двигатели РД-180, которые используются на первой ступени ракеты Atlas-5, а также РД-181. Всего с 1999 года в Штаты было отправлено 122 двигателя РД-180, причём последняя партия была в апреле. Из них использовались 93 силовые установки.

Двигатель РД-181 установлен на первую ступень ракеты Antares. С 2015 года США поставили уже 22 двигателя, из них были использованы 18 силовых установок.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал последовать примеру бизнесмена Ричарда Бренсона и направить капиталы на развитие космических технологий. Он обратился к олигархам-миллиардерам и выразил надежду, что они когда-нибудь направят свои денежные средства не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий.