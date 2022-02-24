Росавиация напомнила Британии о соблюдении соглашения об авиасообщении

Росавиация направила авиавластям Британии уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. При этом Федеральное агентство воздушного транспорта уведомило, что сохраняет за собой право применения зеркальных мер, говорится на сайте Росавиации.

Так, только в пятницу, 25 февраля, британские компании планируют выполнить в воздушном пространстве России более 70 транзитных рейсов и два перелёта Лондон — Москва. Запрет «Аэрофлоту» на полёты в Британию, в свою очередь, нарушает положение соглашения о воздушном сообщении между двумя странами.

Соглашением предусмотрено, что авиакомпаниям двух стран будут предоставляться справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов, — говорится в сообщении агентства.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания вводит блокирующие санкции против «Аэрофлота». Авиакомпании приостановили разрешение и запретили полёты в Британию.