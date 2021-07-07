Рогозин ответил на прогноз NASA о столкновении мусора с МКС
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
09:47, 07 июля 2021
Дмитрий РогозинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Неизвестный космический объект, по данным NASA, приблизится к Международной космической станции (МКС) в четверг, 8 июля. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом (космический мусор) до 4,8 км с умеренной вероятностью, — отметил он.
Рогозин добавил, что российская сторона не воспринимает эти сведения как угрозу МКС. Россия продолжает наблюдение за космической станцией.
Ранее стало известно, что Россия и США могут договориться о продлении работы МКС до 2030 года. Надежду на это выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Глава Роскосмоса также выразил надежду на то, что работа не будет отягощаться какими бы то ни было санкционными ограничениями. В первую очередь это касается тех организаций, которые вовлечены в проект МКС. Кроме того, Рогозин сообщил, что бывший сенатор от Демократической партии США Билл Нельсон был одним из тех, кто выступал за продление работы станции до 2030 года.