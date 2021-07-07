Рогозин ответил на прогноз NASA о столкновении мусора с МКС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва призывает переговорщиков в Вене удвоить усилия для решения вопросов по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

Рябков отметил, что шаги, которые могут осложнить переговорный процесс, вызывают озабоченность со стороны России. Мы не считаем оправданным сейчас отвлекаться на другие задачи, кроме восстановления полнокровного функционирования СВПД, — подчеркнул...