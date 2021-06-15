Рогозин не исключил, что США и Россия продлят работу МКС

https://static.news.ru/photo/73013c54-cddb-11eb-a017-96000091f725_660.jpg Фото: NASA

Россия и США могут договориться о продлении работы МКС до 2030 года. Надежду на это выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает «Интерфакс».

Мы очень хотели бы, чтобы наши президенты (России и США. — NEWS.ru) договорились, что мы продолжаем нашу работу, — цитирует его агентство.

Глава Роскосмоса также выразил надежду на то, что работа не будет отягощаться какими бы то ни было санкционными ограничениями. В первую очередь это касается тех организаций, которые вовлечены в проект МКС.

Кроме того, Рогозин сообщил, что бывший сенатор от Демократической партии США Билл Нельсон, который встал во главе NASA, был одним из тех, кто выступал за продление работы станции до 2030 года.

Ранее глава NASA Билл Нельсон принял приглашение гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина приехать в Россию. Такое решение Нельсон принял по итогам телефонных переговоров с Рогозиным. Стороны обсуждали вопрос готовности России продолжать участие в проекте Международной космической станции (МКС).