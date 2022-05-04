РИА: в Москве пропали 38 туристов из Ирака

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве пропали 38 туристов из Ирака, которые приехали в столицу на майские праздники, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По сообщению агентства, путешественники после прилёта в Россию 30 апреля вдруг перестали выходить на связь. Им удалось заселиться в гостиницу, но с 1 и 2 мая вестей о них не поступало. При этом в пресс-службе МВД России по Москве в разговоре с NEWS.ru сообщили, что официальная информация о данном инциденте не поступала.

38 туристов из Ирака, в числе которых есть дети, приехали на экскурсию в Москву 30 апреля. Они заселились в гостиницу, а 1 и 2 мая перестали выходить на связь, — сказано в сообщении.

Спикер отметил, что в некоторых гостиничных номерах остались чемоданы с одеждой.

30 апреля Центральное телевидение Китая сообщило, что в центральной части КНР в городе Чанша провинции Хунань в результате обрушения шестиэтажного здания почти 40 человек пропали без вести. В источнике отметили, что спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых человек.