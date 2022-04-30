В Китае после обрушения шестиэтажного здания пропали почти 40 человек

Фото pixabay.com

В центральной части Китая в городе Чанша провинции Хунань в результате обрушения шестиэтажного здания почти 40 человек пропали без вести, передаёт Центральное телевидение Китая. Спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых, ещё как минимум 23 человека остаются под землёй.

Под завалами оказались 23 человека, к настоящему моменту спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых, их доставили в больницы, состояние пострадавших стабильное, — говорится в сообщении.

Шестиэтажное здание, в котором находились мотель и несколько ресторанов, обрушилось 30 апреля. Причины инцидента не установлены. На месте ЧП продолжают работу спасатели, дежурят медики.

Ранее стало известно, что в здании аэропорта Владивостока обрушился потолок. В пресс-службе авиаузла рассказали, что в момент обрушения в обеденной зоне пассажиров не было.