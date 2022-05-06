РИА: с «Азовстали» выехал автобус с 12 мирными жителями

Фото Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С завода «Азовсталь» выехал автобус с 12 мирными жителями, которых насильно удерживали на территории металлургического комбината военные ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. В агентстве уточнили, что внутри транспортного средства в том числе находятся дети.

Автобус с мирными жителями, которых удерживали боевики на заводе («Азовсталь» — News.ru), выехал через проходную, — сказано в сообщении.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в Twitter сообщил об эвакуации 500 человек территории «Азовстали» в Мариуполе. Он отметил, что операция прошла благодаря совместным усилиям представителей ООН и сотрудников Международного комитета Красного Креста.

Бойцы Вооружённых сил Украины, заблокированные на территории «Азовстали», предложили российским военным обменять мирных граждан на продукты и лекарства. Представитель штаба операции по освобождению завода в разговоре с агентством уточнил, что националисты поставили условие: тонна продуктов вместе с лекарствами в обмен на пятнадцать заложников. По словам источника, украинские военные предупредили, что безвозмездно отпускать они больше никого не будут.