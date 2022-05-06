Генсек ООН: с «Азовстали» эвакуировали 500 человек

Фото Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Генсек ООН Антониу Гутерриш в Twitter сообщил об эвакуации 500 человек с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Данную информацию подтвердили в Telegram штаба территориальной обороны ДНР.

В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали около 500 человек с завода «Азовсталь» в Мариуполе и прилегающих территорий, — написал Гутерриш.

Он отметил, что операция прошла благодаря совместным усилиям представителей ООН и сотрудников Международного комитета Красного Креста.

Бойцы Вооружённых сил Украины, заблокированные на территории «Азовстали», предложили российским военным обменять мирных граждан на продукты и лекарства. Представитель штаба операции по освобождению завода в разговоре с агентством уточнил, что националисты поставили условие: тонна продуктов вместе с лекарствами в обмен на пятнадцать заложников. По словам источника, украинские военные предупредили, что безвозмездно отпускать они больше никого не будут.

Ранее Украина обратилась к организации «Врачи без границ» (MSF) с просьбой помочь эвакуировать своих военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных Украине территорий. Вице-премьер страны Ирина Верещук направила письмо главе MSF на Украине Мишелю-Оливье Лашарите.