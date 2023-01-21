РИА Новости: иностранных снайперов заслали под Херсон для убийства жителей

Фото: paintimpact.com

Иностранные снайперы заброшены в Херсонскую область для стрельбы по мирным жителям, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, украинские власти планируют обвинить в убийствах людей российских военных.

По информации, полученной от источников в ВСУ, на остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией, — сообщил собеседник агентства.

Ранее в Народной милиции ДНР рассказали, что в обороне Соледара было задействовано несколько батальонов и рот, состоящих исключительно из иностранных наемников. Врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что некоторые из них были взяты в плен. Он затруднился назвать точное число военнопленных и подчеркнул, что Киев всячески пытается скрывать участие наемников в боевых действиях.

Согласно данным западных СМИ, на стороне ВСУ в настоящее время воюют от одной до трех тысяч наемников. Большинство из них служат в трех батальонах иностранного легиона.