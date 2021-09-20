РФ возобновляет авиасообщение со странами трёх континентов

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с европейскими Испанией и Словакией, азиатским Ираком, а также африканской Кенией. Кроме того, увеличивается число рейсов в ряд открытых прежде стран — Венгрию, Казахстан и Катар, сообщает РИА Новости.

На испанском направлении рейсы будут выполняться из Москвы в Мадрид и Барселону (4 раза в неделю), а также в Малагу и Аликанте (2 раза в неделю). На словацком направлении самолёты будут летать в Братиславу из Москвы (4 раза в неделю) и Санкт-Петербурга (2 раза в неделю).

Также два раза в неделю станут отправляться рейсы Москва — Багдад и Москва — Найроби.

В Турцию теперь можно будет улететь из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы. Увеличится количество полётов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт (с 2 до 4 рейсов в неделю) и в Казахстан по маршрутам Москва — Нур-Султан (с 3 до 7 рейсов в неделю), Москва — Алма-Ата (с 2 до 7 рейсов в неделю).

Один раз в неделю можно будет воспользоваться рейсом из Москвы в Караганду, Шымкент, Актау и Кустанай. По такому же графику будут летать самолёты в Нур-Султан из Санкт-Петербурга, Калининграда, Новосибирска и Омска. Еженедельные полёты открываются по маршрутам в Актау из Махачкалы и Грозного, из Омска в Павлодар и Петропавловск, из Калининграда в Алма-Ату.

Ранее стало известно, что россияне смогут посетить Испанию при наличии свидетельства о прививке от коронавируса одной из одобренных Всемирной организацией здравоохранения вакцин. Кроме ВОЗ, вакцина может быть из списка одобренных и Европейским агентством по лекарственным средствам. В генконсульстве Испании пояснили, что ситуация, вызванная пандемией коронавируса, требует данных мер в интересах сохранения здоровья граждан.