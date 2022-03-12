РФ связала Крым и Донбасс сухопутным коридором

Вице-премьер Крыма Мурадов: полуостров и Донбасс РФ связала сухопутным коридором
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:13, 14 марта 2022
Фото: dan-news.info
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Постпред республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что спецоперация на Украине помогла России связать сухопутным коридором полуостров и Донбасс. Это произошло после того, как под контролем Москвы оказалась автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя, отметил вице-премьер крымского правительства в беседе с РИА Новости.
Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя, — отметил постпред.
Он добавил, что, используя магистраль, теперь можно начать поставки гуманитарных грузов жителям освобождённых районов ДНР.
В советское время эта трасса с твёрдым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов, — пояснил Мурадов.
Ранее стало известно, что вооружённая группа украинских националистов успела покинуть Мариуполь до его полного окружения, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, боевики бежали в одно из сёл Запорожской области, где взяли в заложники местных жителей.