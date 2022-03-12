РФ связала Крым и Донбасс сухопутным коридором

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Депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт заявила, что поставки вооружения Киеву и санкции против Москвы не решат кризис на Украине. Этому может поспособствовать выбор Украиной нейтрального статуса, отметила она в беседе с Die Welt.

Гарантированный нейтралитет [Украины] был бы разумным [решением] по многим причинам, — считает парламентарий. Депутат рассказала, что проведение на территории Украины учений НАТО не помогло ей, а поставки в страну вооружения...